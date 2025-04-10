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Злотий дорожчає до гривні третій день поспіль

Україна, Четвер 10 квітня 2025 15:44
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Злотий дорожчає до гривні третій день поспіль Фото: курс злотого зріс на 17 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7703 гривень за 1 злотий (+0,1646 грн).
Злотий дорожчає до гривні третій день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривень і продають по 10,75 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала ще на 30 копійок.

Офіційний курс на 11 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4031 гривень за 1 долар (+0,1280 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,8415 гривень за 1 євро (+0,2944 грн).

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2751 гривень за 1 долар (+0,1011 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,5471 гривень за 1 євро (+0,5213 грн).

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