Злотый дорожает к гривне третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 11 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,7703 гривен за 1 злотый (+0,1646 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,60 гривен и продают по 10,75 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала еще на 30 копеек.

Официальный курс на 11 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4031 гривен за 1 доллар (+0,1280 грн).

Официальный курс евро составит 45,8415 гривен за 1 евро (+0,2944 грн).

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2751 гривен за 1 доллар (+0,1011 грн).

Официальный курс евро составит 45,5471 гривен за 1 евро (+0,5213 грн).