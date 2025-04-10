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Долар і євро швидко дорожчають: НБУ встановив курси валют

Україна, Четвер 10 квітня 2025 15:34
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Долар і євро швидко дорожчають: НБУ встановив курси валют Фото: курс долара зріс на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала ще на 30 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4031 гривень за 1 долар (+0,1280 грн).
Долар і євро швидко дорожчають: НБУ встановив курси валют

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,8415 гривень за 1 євро (+0,2944 грн).
Долар і євро швидко дорожчають: НБУ встановив курси валют

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар і євро швидко дорожчають: НБУ встановив курси валют

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,45 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом цього тижня на ринку збережеться періодична зміна трендів від висхідного до низхідного, однак ці коливання будуть копійчаними.

За його словами, НБУ як основний гравець на ринку, діятиме виважено, що унеможливить будь-які курсові сенсації.

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