НБУ встановив офіційний курс долара на 1 квітня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на перший день квітня. Долар продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4228 гривень за 1 долар (-0,0559 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,8278 гривень за 1 євро (+0,0806 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у квітні курс долара коливатиметься в діапазоні 41,5-42,3 грн/долар, а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%.

На його думку, міжнародна вартість долара, геополітичні обставини припинення війни лише опосередковано можуть впливати на український валютний ринок.