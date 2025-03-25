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Долар дорожчає: НБУ знову підвищив курс

Україна, Вівторок 25 березня 2025 15:34
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Долар дорожчає: НБУ знову підвищив курс Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6949 гривень за 1 долар (+0,0503 грн).
Долар дорожчає: НБУ знову підвищив курс

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,1389 гривень за 1 євро (+0,0503 грн).
Долар дорожчає: НБУ знову підвищив курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,68-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає: НБУ знову підвищив курс

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,90 гривень.

Зміни в курсах валют

Національний банк України з 31 березня змінив підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щодня. Крім того, скасовано перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Взагалі не розраховуватиметься курс до таких валют, як російський рубль і білоруський рубль.

Ухвалені НБУ зміни не стосуються офіційного курсу гривні до долара США. Він, як і раніше, розраховуватиметься за результатами угод на міжбанківському валютному ринку. Він оприлюднюватиметься о 15:30 наступного дня.

Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку.

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