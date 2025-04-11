Злотий дорожчає до гривні четвертий день поспіль і наблизився до максимуму

Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9232 гривень за 1 злотий (+0,1529 грн).

Історичний максимуму був 4 квітня 2025 року -- 10,9297 гривень за 1 злотий.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,90 гривень. Курс зріс на 15 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта оновила історичний максимум.

Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3879 гривень за 1 долар (-0,0152 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,9153 гривень за 1 євро (+1,0738 грн). Попередній максимум було встановлено 20 вересня 2024 року - 46,2393 гривень за євро.