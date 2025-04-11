Долар подешевшав, євро подорожчав на гривню і оновив історичний максимум
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта оновила історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3879 гривень за 1 долар (-0,0152 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 46,9153 гривень за 1 євро (+1,0738 грн). Попередній максимум було встановлено 20 вересня 2024 року - 46,2393 гривень за євро.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,60 гривень, курс євро перевищив 47 гривень.
Пара долар-євро
Курс долара на міжнародному ринку падає через втрату довіри до США після дії Дональда Трампа з митами. Це спонукало інвесторів позбутися американських активів на користь безпечних активів, таких як швейцарський франк, єна і євро, а також золото.
Євро зріс на 1,14% до 1,136025 долара, раніше підскочивши на 2,5% до найвищого рівня за три роки. Золото зросло на 1,5% до рекордних 3219,84 доларів за унцію.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести основних валют, знизився на 1,2%, опустившись нижче рівня 100 вперше з липня 2023 року.