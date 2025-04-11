Злотый дорожает к гривне четвертый день подряд и приблизился к максимуму

Официальный курс на 14 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,9232 гривен за 1 злотый (+0,1529 грн).

Исторический максимуму был 4 апреля 2025 года -- 10,9297 гривен за 1 злотый.



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,90 гривен. Курс вырос на 15 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта обновила исторический максимум.

Официальный курс на 14 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3879 гривен за 1 доллар (-0,0152 грн).

Официальный курс евро составит 46,9153 гривен за 1 евро (+1,0738 грн). Предыдущий максимум был установлен 20 сентября 2024 года - 46,2393 гривен за евро.