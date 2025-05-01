Злотий дешевшає до гривні четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає четвертий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.
Офіційний курс на 2 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5945 гривень за 1 долар (+0,1239 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,0808 гривень за 1 євро (-0,0879 грн).
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