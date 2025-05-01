Злотый дешевеет к гривне четвертый день подряд

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Официальный курс на 2 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5945 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн).

Официальный курс евро составит 47,0808 гривен за 1 евро (-0,0879 грн).

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