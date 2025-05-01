Злотий дешевшає до гривні четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0030 гривень за 1 злотий (-0,0320 грн).

bank.gov.ua На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.