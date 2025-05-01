Злотый дешевеет к гривне четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0030 гривен за 1 злотый (-0,0320 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.