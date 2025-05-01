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Злотый дешевеет к гривне четвертый день подряд

Украина, Четверг 01 мая 2025 15:44
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Злотый дешевеет к гривне четвертый день подряд Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0030 гривен за 1 злотый (-0,0320 грн).
Злотый дешевеет к гривне четвертый день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Официальный курс на 2 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5945 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн).

Официальный курс евро составит 47,0808 гривен за 1 евро (-0,0879 грн).

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