Злом "Князя Пожарського": Україна могла розкрити вразливості флоту атомних субмарин РФ

Як зазначає видання, "Князь Пожарський" - це найсучасніший російський стратегічний підводний ракетоносець класу "Борей-А". Він базується в Гаджиєво Мурманської області і входить до складу Північного флоту РФ. Такий підводний човен - ключовий елемент ядерної тріади Росії.

За даними The Times, внаслідок злому українська розвідка могла дізнатися про вразливості не тільки цієї субмарини, а й усього флоту підводних човнів класу "Борей", який відіграє стратегічну роль для Росії в Арктиці.

Журналісти звертають увагу, що за останні десять років Росія значно посилила свою військову та економічну присутність в Арктиці. Цей регіон становить стратегічну цінність завдяки багатим, але поки що малорозробленим природним ресурсам, а також новим морським шляхам.

Зокрема, російські стратегічні підводні човни регулярно проводять патрулювання під льодом в арктичному регіоні, демонструючи військову міць. Одночасно триває активне освоєння природних ресурсів - нафти, газу та мінеральної сировини.

Північний флот, у віданні якого перебувають підводні човни проєкту "Борей", систематично проводить навчання в умовах Арктики, включно з плаванням під льодом.