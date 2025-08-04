Взлом "Князя Пожарского": Украина могла вскрыть уязвимости флота атомных субмарин РФ

Как отмечает издание, "Князь Пожарский" - это наиболее современный российский стратегический подводный ракетоносец класса "Борей-А". Он базируется в Гаджиево Мурманской области и входит в состав Северного флота РФ. Такая подлодка - ключевой элемент ядерной триады России.

По данным The Times, в результате взлома украинская разведка могла узнать об уязвимостях не только этой субмарины, но и всего флота подлодок класса "Борей", который играет стратегическую роль для России в Арктике.

Журналисты обращают внимание, что за последние десять лет Россия значительно усилила свое военное и экономическое присутствие в Арктике. Этот регион представляет стратегическую ценность благодаря богатым, но пока малоразработанным природным ресурсам, а также новым морским путям.

В частности, российские стратегические подводные лодки регулярно проводят патрулирование подо льдом в арктическом регионе, демонстрируя военную мощь. Одновременно продолжается активное освоение природных ресурсов - нефти, газа и минерального сырья.

Северный флот, в ведении которого находятся подлодки проекта "Борей", систематически проводит учения в условиях Арктики, включая плавание подо льдом.