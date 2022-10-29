Злочинцеві, який увірвався в будинок Пелосі, висунули звинувачення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Злочинця звинувачують у замаху на вбивство та інших кримінальних злочинах. Спочатку поліція відмовилася назвати мотив нападу на Пола Пелосі, який, за словами його дружини, переніс операцію у зв'язку з переломом черепа та травм правої руки та кисті.

Сама 82-річна спікер Палати представників, який посідає друге місце в конституційній лінії наступності на посаді президента США, під час нападу перебувала у Вашингтоні зі своїм охоронним загоном.