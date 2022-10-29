Ворвавшемуся в дом Пелоси преступнику предъявили обвинение

Мужчине, который ударил молотком по голове мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, предъявили обвинение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Преступника обвиняют в покушении на убийство и других уголовных преступлениях. Первоначально полиция отказалась назвать мотив нападения на Пола Пелоси, который, по словам его жены, перенес операцию в связи с переломом черепа и травм правой руки и кисти.
Сама 82-летняя спикер Палаты представителей, занимающий второе место в конституционной линии преемственности на посту президента США, во время нападения находилась в Вашингтоне со своим охранным отрядом.
Ранее стало известно, что напавший на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси ворвался в дом целенаправленно и хотел причинить вред политику, но не застал ее дома.
Также мы писали, что на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение. В результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.
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