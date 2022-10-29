Ворвавшемуся в дом Пелоси преступнику предъявили обвинение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Преступника обвиняют в покушении на убийство и других уголовных преступлениях. Первоначально полиция отказалась назвать мотив нападения на Пола Пелоси, который, по словам его жены, перенес операцию в связи с переломом черепа и травм правой руки и кисти.

Сама 82-летняя спикер Палаты представителей, занимающий второе место в конституционной линии преемственности на посту президента США, во время нападения находилась в Вашингтоне со своим охранным отрядом.