Злочинець, який увірвався до будинку Пелосі, хотів заподіяти шкоду спікеру, - ЗМІ
Ненсі Пелосі, який напав на чоловіка спікера Палати представників США, увірвався в будинок цілеспрямовано і хотів заподіяти шкоду політику, але не застав її вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Повідомляється, що злочинця було озброєно молотком. Мотиви його злочину ще мають з'ясувати слідчі поліції, він проходить низку допитів, а за місцем його проживання тривають обшуки.
Раніше ми писали, що сьогодні на будинок спікера палати представників США Ненсі Пелосі було скоєно напад. В результаті зловмисник поранив її чоловіка, його госпіталізовано.
Пол Пелосі, чоловік спікера палати представників, отримав поранення після проникнення злочинця до будинку пари в Каліфорнії рано-вранці в п'ятницю. Самої Пелосі вдома в момент нападу не було.
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