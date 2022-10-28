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Злочинець, який увірвався до будинку Пелосі, хотів заподіяти шкоду спікеру, - ЗМІ

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Вашингтон, П'ятниця 28 жовтня 2022 20:30
Злочинець, який увірвався до будинку Пелосі, хотів заподіяти шкоду спікеру, - ЗМІ Фото: злочинець, який увірвався до будинку Пелосі, хотів заподіяти шкоду спікеру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ненсі Пелосі, який напав на чоловіка спікера Палати представників США, увірвався в будинок цілеспрямовано і хотів заподіяти шкоду політику, але не застав її вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Повідомляється, що злочинця було озброєно молотком. Мотиви його злочину ще мають з'ясувати слідчі поліції, він проходить низку допитів, а за місцем його проживання тривають обшуки.

Раніше ми писали, що сьогодні на будинок спікера палати представників США Ненсі Пелосі було скоєно напад. В результаті зловмисник поранив її чоловіка, його госпіталізовано.

Пол Пелосі, чоловік спікера палати представників, отримав поранення після проникнення злочинця до будинку пари в Каліфорнії рано-вранці в п'ятницю. Самої Пелосі вдома в момент нападу не було.

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