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Злочинець має відповідати. Зеленський закликав виключити Росію з ООН та G20

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія не може й надалі бути частиною Організації Об'єднаних Націй та "Великої двадцятки", оскільки кожен злочинець має відповідати за свої вчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Росії не місце в G20, ООН та інших структурах, які були створені для захисту миру та співпраці між націями. Зрозуміло, що Росія лише цинічно експлуатує такі структури для прикриття своїх злочинів. Будь-який злочинець повинен відповідати за злочини, вчинені ним", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія не може залишатися членом G20, оскільки вона свідомо працює на голод на кількох континентах.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, Росію навряд чи вдасться переконати відновити дію "зернової угоди".

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