Зеленський не вірить у можливість переконати Росію розблокувати "зерновий коридор"

Міжнародній спільноті навряд чи вдасться переконати Росію відновити "зерновий коридор", адже керівництво країни-агресора зацікавлене у загостренні продовольчої кризи більше, ніж у виконанні підписаних угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що Росія - це єдиний винуватець того, що продукти харчування будуть дорожчати на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії.

"Росія - це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються з катастрофічним дефіцитом продовольства. Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі, але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів", - сказав він.

Зеленський вважає, що блокування Росією угоди - це відповідь усім, хто каже про переговори з Росією.

""Зерновий коридор" - це буде конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - сказав він.

Президент зазначив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала "зерновий коридор" попри свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю.

Він наголосив, що Україна зі свого боку зробить все, щоб експортно-зернова ініціатива працювала і надалі.