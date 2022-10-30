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Зеленський не вірить у можливість переконати Росію розблокувати "зерновий коридор"

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Неділя 30 жовтня 2022 23:04
Зеленський не вірить у можливість переконати Росію розблокувати "зерновий коридор" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародній спільноті навряд чи вдасться переконати Росію відновити "зерновий коридор", адже керівництво країни-агресора зацікавлене у загостренні продовольчої кризи більше, ніж у виконанні підписаних угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що Росія - це єдиний винуватець того, що продукти харчування будуть дорожчати на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії.

"Росія - це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються з катастрофічним дефіцитом продовольства. Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі, але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів", - сказав він.

Зеленський вважає, що блокування Росією угоди - це відповідь усім, хто каже про переговори з Росією.

""Зерновий коридор" - це буде конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - сказав він.

Президент зазначив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала "зерновий коридор" попри свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю.

Він наголосив, що Україна зі свого боку зробить все, щоб експортно-зернова ініціатива працювала і надалі.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" у Чорному морі".

У Міноборони Туреччини повідомили, що експорт продовольства через Чорне море тимчасово припинено через рішення РФ вийти із зернової угоди. Наразі заблоковано рух 218 суден.

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Володимир Зеленський продовольственный кризис Російська Федерація
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