Преступник должен отвечать. Зеленский призвал исключить Россию из ООН и G20

Россия не может и дальше быть частью Организации Объединенных Наций и "Большой двадцатки", поскольку каждый преступник должен отвечать за свои поступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы для защиты мира и сотрудничества между нациями. Разумеется, что Россия лишь цинично эксплуатирует такие структуры для прикрытия своих преступлений. Любой преступник должен отвечать за преступления, совершенные им", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия не может оставаться членом G20, поскольку она сознательно работает на голод на нескольких континентах.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Россию вряд ли удастся убедить возобновить действие "зерновой сделки".

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