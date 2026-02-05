ua en ru
Злочин проти людяності: лауреатка Нобелівської премії миру помирає в іранській тюрмі

Іран, Четвер 05 лютого 2026 06:10
UA EN RU
Злочин проти людяності: лауреатка Нобелівської премії миру помирає в іранській тюрмі Ілюстративне фото: кайданки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді оголосила голодування в іранській в’язниці.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив її фонд у Парижі в ексклюзивній заяві для CNN.

За даними фонду, Мохаммаді вдалася до голодування на знак протесту проти незаконного утримання під вартою та нелюдських умов у місцях позбавлення волі, з якими стикаються політичні в’язні в Ірані.

Наразі її стан критичний, а зв'язок із нею повністю перервано.

Син правозахисниці, Алі Рахмані, називає те, що відбувається з його матір'ю, "злочином проти людяності". За його словами, режим намагається зламати жінку, яка все життя присвятила миру та правам людини.

Критичний стан та ізоляція

Ситуація навколо Мохаммаді нагадує трилер із трагічним фіналом. Ще б пак, Наргес Мохаммаді має серйозні проблеми з серцем (пережила кілька нападів), хребтом та критично високий тиск. А нещодавно вона перенесла операцію через підозру на онкологію.

Від моменту арешту в грудні правозахисниці дозволили лише один дзвінок брату. Влада вимагає, щоб вона брехала родині про свій стан, але Наргес обирає правду - і мовчання в ізоляції.

Мохаммаді заарештували просто на меморіальній церемонії. Тепер їй загрожує загалом 36 років ув'язнення за "пропаганду".

Чому її боїться режим

Чоловік лауреатки, Таґі Рахмані, впевнений: влада боїться голосу Наргес більше, ніж будь-яких санкцій. Навіть із в’язниці вона залишається символом боротьби за права жінок і демократію в Ірані.

Світова спільнота та правозахисні організації закликають до негайного втручання, адже кожна година голодування для жінки з таким анамнезом може стати фатальною.

Нагадаємо, Іран оголосив армії ЄС "терористичними організаціями" після того, як глави МЗС ЄС позначили Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як "терористичну організацію".

До речі, останніми днями і тижнями дедалі більше з'являється інформації, що щодо Ірану готується новий дар США.

У зв'язку з цим Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив сьогодні, що будь-яка атака з боку США спровокує "регіональну війну" на Близькому Сході.

