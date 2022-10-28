UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зло завжди закінчує однаково": Зеленський вкотре нагадав, що на Росію чекає лише капітуляція

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Сьогодні тактитою Росії у війні проти України став терор, який довів слабкість загарбників. Єдиним можливим фіналом таких дій стане поразка агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що зло завжди закінчує одинаково.

"Окупант стає капітулянтом. Загарбник - утікачем. Військові злочинці - підсудними, агресія - вироком, руйнування - репараціями, ворожа техніка - музейними експонатами, подвиги дідусів - перемогами онуків", - наголосив Зеленський.

Президент вказав, що українців не зламають обстріли.

"Страшніше ворожих ракет у нашому небі - почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові - міцні, волонтери - невтомні, партнери - надійні, а люди - незламні", - підкреслив політик.

Зеленський додав, що всі окупанти тікають з нашої землі однаково.

"Гауляйтери й самопризначені "убернатори" закінчують однаково. Рейхскомісаріати і квазіреспубліки помирають однаково. І в усіх наших містах обов’язково будуть наші прапори. І "Юнкерси" та дрони-камікадзе падають однаково. І в нашому небі обов’язково будуть наші птахи, наша блакить, наша "Мрія", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент порівняв росіян з нацистами, заявивши, що форма зла стала іншою, але суть незмінна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України