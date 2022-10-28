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"Зло всегда заканчивает одинаково": Зеленский в который раз напомнил, что Россию ждет только капитуляция

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Сегодня тактитой России в войне против Украины стал террор, доказавший слабость захватчиков. Единственным возможным финалом таких действий станет поражение агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что зло всегда заканчивает одинаково.

"Оккупант становится капитулянтом. Захватчик - беглецом. Военные преступники - подсудимыми, агрессия - приговором, разрушение - репарациями, враждебная техника - музейными экспонатами, подвиги дедушек - победами внуков", - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что украинцев не сломают обстрелы.

"Страшнее вражеских ракет в нашем небе - услышать вражеский гимн на нашей земле. Нас не испугает тьма. Самые темные времена для нас не без света, а без воли. Наши военные - крепкие, волонтеры - неутомимые, партнеры - надежные, а люди - несокрушимые", - подчеркнул политик.

Зеленский добавил, что все оккупанты убегают с нашей земли одинаково.

"Гауляйтеры и самоназначенные "убернаторы" заканчивают одинаково. Рейхскомиссариаты и квазиреспублики умирают одинаково. И во всех наших городах обязательно будут наши флаги. И "Юнкерсы" и дроны-камикадзе падают одинаково. И в нашем небе обязательно будут наши птицы, наша лазурь, наша "Мрия", - подытожил глава государства.

Напомним, президент сравнил россиян с нацистами, заявив, что форма зла стала другой, но суть неизменна.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины