Зливи та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня продовжить погіршуватися. На півночі та частково сході сильні дощі, місцями очікуються шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. У західних та північних областях, вночі й у східній частині дощ.

При цьому в Чернігівській, Сумській областях, вночі і в Харківській місцями значний дощ, а на решті території місцями невеликі опади.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі в середньому становитимуть +4 +9 градусів, а вдень +9 +14 (на високогір'ї Карпат впродовж доби +1 +5 тепла). У південній частині та східних областях дещо тепліше вночі +8 +13 градусів, вдень +15 +20.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6 +8, а вдень +10 +12 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про негоду в Україні.

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