Ливни и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 3 октября, продолжит ухудшаться. На севере и частично на востоке сильные дожди, местами ожидаются шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. В западных и северных областях ночью и в восточной части дождь.

При этом в Черниговской, Сумской областях, ночью и Харьковской местами значительный дождь, а на остальной территории местами небольшие осадки.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме южной части порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью в среднем составят +4 +9 градусов, а днем +9 +14 (на высокогорье Карпат в течение суток +1 +5 тепла). В южной части и восточных областях несколько теплее ночью +8 +13 градусов, днем +15 +20.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6 +8, а днем +10 +12 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупредили о непогоде в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.