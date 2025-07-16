Зливи, шквали й град: Україну чекає різкий перепад погоди

В Україні сьогодні, 16 липня, можливі дощі з грозами у західних областях. На решті території України буде сухо та спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Сьогодні у Києві протягом дня очікується від +27 до +30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері є ймовірність локального грозового дощу.

За даними Діденко, дощі з грозами пройдуть в західних областях, дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини, Одещини. Також локально можливі сильні зливи, шквали, град. На решті території України буде сухо та спекотно.

Температура повітря протягом дня становитиме на півдні, сході України та на Дніпропетровщині до +36 градусів. У північних областях до +30 градусів. У більшості центральних до +31 градусів. У західних областях буде найсвіжіше, вдень до +22 градусів.

А ось з 18 липня очікується зміна погоди - ймовірні сильні зливи та зниження температури повітря до +18 градусів.