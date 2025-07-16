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Ливни, шквалы и град: Украину ждет резкий перепад погоды

Среда 16 июля 2025 07:00
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Ливни, шквалы и град: Украину ждет резкий перепад погоды Иллюстративное фото: в Кабмине признали демографический кризис в Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 16 июля, возможны дожди с грозами в западных областях. На остальной территории Украины будет сухо и жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Сегодня в Киеве в течение дня ожидается от +27 до +30 градусов. Преимущественно без осадков, лишь вечером есть вероятность локального грозового дождя.

По данным Диденко, дожди с грозами пройдут в западных областях, дойдут до Житомирской, Черкасской, Киевской, Одесской областей. Также локально возможны сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории Украины будет сухо и жарко.

Температура воздуха в течение дня составит на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине до +36 градусов. В северных областях до +30 градусов. В большинстве центральных до +31 градусов. В западных областях будет свежее всего, днем до +22 градусов.

А вот с 18 июля ожидается изменение погоды - вероятны сильные ливни и снижение температуры воздуха до +18 градусов.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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