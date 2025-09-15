"Зливав" ворогу розвіддані про дронові операції: у лавах ЗСУ викрили "крота"

СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського викрила російського агента у підрозділі безпілотних систем. Військовослужбовець, що проходив службу на східному фронті, шпигував для ФСБ, передаючи ворогу критично важливу інформацію.

Чоловік заздалегідь повідомляв окупантів про підготовку дронових операцій ЗСУ. Він надавав відомості про час і напрямки вильотів, а також орієнтовні цілі безпілотників. Крім того, агент передавав дані про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, у якій служив.

Наслідки для українських підрозділів

Ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях, застосовуючи далекобійну артилерію та авіабомби. Водночас сам агент отримував від ФСБ попередження, щоб уникнути ураження під час атак.

СБУ затримала шпигуна під час підготовки до передачі нової "порції" інформації ворогу. Після цього було проведено комплекс заходів для захисту локацій Сил оборони.

Що відомо про шпигуна РФ

Агентом виявився 26-річний мешканець Кропивницького. Після мобілізації до підрозділу БПЛА він шукав контакти російських спецслужб у Телеграмі, а згодом був завербований ФСБ за гроші.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.