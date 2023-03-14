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"Зливав" росіянам дані про стратегічні об'єкти. Бійця ЗСУ підозрюють у держзраді

Фото: бійцю ЗСУ оголосили підозру у держзраді за співпрацю з ворогом (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Військовослужбовець ЗСУ передавав ворогу інформацію про стратегічні об'єкти у Миколаївській області. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що боєць однієї з військових частин ЗСУ перейшов на сторону ворога. Він у лютому-березні 2023 року надавав російським окупантам дані про розташування військових стратегічних та адміністративних об’єктів на території Миколаївської області.

Правоохоронці спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили зрадника та затримали його. Військовому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: бійцю ЗСУ оголосили підозру у держзраді за співпрацю з ворогом (gp.gov.ua)

Нагадаємо, колишньому керівнику поліції Вінницької області Антону Шевцову оголосили підозру у державній зраді. Він співпрацює з ФСБ і допомагав розробити план терактів на території України.

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ВСУдержзрадаВійна в УкраїніОфіс ГенпрокурораМиколаївська область