"Зливав" росіянам дані про стратегічні об'єкти. Бійця ЗСУ підозрюють у держзраді

Військовослужбовець ЗСУ передавав ворогу інформацію про стратегічні об'єкти у Миколаївській області. Йому оголосили підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що боєць однієї з військових частин ЗСУ перейшов на сторону ворога. Він у лютому-березні 2023 року надавав російським окупантам дані про розташування військових стратегічних та адміністративних об’єктів на території Миколаївської області.
Правоохоронці спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили зрадника та затримали його. Військовому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада).
Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: бійцю ЗСУ оголосили підозру у держзраді за співпрацю з ворогом (gp.gov.ua)
Нагадаємо, колишньому керівнику поліції Вінницької області Антону Шевцову оголосили підозру у державній зраді. Він співпрацює з ФСБ і допомагав розробити план терактів на території України.
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