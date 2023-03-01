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Ексглаві поліції Вінницької області оголосили підозру у держзраді

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Вінниця, Середа 01 березня 2023 14:54
Ексглаві поліції Вінницької області оголосили підозру у держзраді Фото: колишній очільник Нацполіції Вінницької області Антон Шевцов (vn 20minut ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому керівнику Нацполіції Вінницької області Антону Шевцову оголосили підозру у державній зраді. Він працює на ФСБ та переховується в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Ексглава поліції Вінницької області за власної ініціативи працює на ФСБ, а свої "рекомендації" щодо розхитування ситуації в країні передавав екснардепу Володимиру Сівковичу, якого також підозрюють у держзраді.

Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий "План щодо проведення диверсійної роботи на території України". Куратором цього "проекту" був співробітник 5-ї служби ФСБ Косенко.

Цей так званий "план" передбачав проведення ворогом серії терактів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах. Після цього нібито повинні були відбутися затримання "винних" та сфабриковані справи проти руху опору.

"Таким чином Москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію частини території нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Також Шевцов з пропагандистами розробив проект з псевдоошуку "українських військовополонених". Росіяни хотіли таким чином вербувати родичів українських захисників.

Шевцов "зливав" окупантам інформацію про колишніх правоохоронців, яких хотів залучити до підривної діяльності. Крім того, він збирав дані про шляхи надходження до України військової допомоги і хотів сформувати мережу інформаторів.

Колишньому главі поліції оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Шевцов з 2016 року переховується у Севастополі та отримав російський паспорт.

Нагадаємо, СБУ затримала депутата-колаборанта з Куп'янська, який допомагав окупантам облаштовувати госпіталі.

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Служба безпеки України полиция Вінницька область держзрада
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