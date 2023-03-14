"Сливал" россиянам данные о стратегических объектах. Бойца ВСУ подозревают в госизмене

Следствие установило, что боец одной из воинских частей ВСУ перешел на сторону врага. Он в феврале-марте 2023 года предоставлял российским оккупантам данные о расположении военных стратегических и административных объектов на территории Николаевской области.

Правоохранители специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере разоблачили предателя и задержали его. Военному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена).

В настоящее время фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: бойцу ВСУ объявили подозрение в госизмене за сотрудничество с врагом (gp.gov.ua)