"Сливал" информацию о ВСУ. Жителя Луганской области приговорили к 12 годам тюрьмы

Жителя Луганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы за то, что он предоставлял информацию о передвижении и дислокации ВСУ оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"С 22 по 25 марта 2022 года житель Луганщины собирал информацию о местоположении украинской военной техники и ее передвижении на территории городов Приволье и Рубежное. Собранные данные он посредством мобильного телефона передавал представителям РФ", - рассказали в прокуратуре.

Мужчина был задержан 26 марта. Позже суд вынес ему приговор в деле по обвинению его в коллаборационизме.