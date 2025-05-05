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"Обклав даниною" підлеглих. СБУ викрила комбата на схемі

Понеділок 05 травня 2025 16:22
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"Обклав даниною" підлеглих. СБУ викрила комбата на схемі Фото: СБУ викрила комбата на схемі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Донецькій області викрили командира батальйону військового з’єднання, який організував схему незаконного нарахування підвищених виплат та обклав підлеглих "даниною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з даними слідства, за поданням затриманого його підлеглі отримували надбавку у розмірі 100 тисяч гривень за начебто перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

"Утім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на "передньому краю" так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тисяч гривень", - пише СБУ.

&quot;Обклав даниною&quot; підлеглих. СБУ викрила комбата на схемі

Фото: СБУ викрила комбата на схемі (ssu.gov.ua)

У разі відмови виплачувати "данину", комбат погрожував підлеглим реальною відправкою "на нуль".

Загалом за березень цього року підозрюваний отримав 920 тисяч гривень з "відкатів". Таку ж суму він сподівався отримати й за квітень, але не встиг, оскільки його затримали "на гарячому" під час передачі коштів.

Що загрожує

Комбату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Наразі він перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн гривень. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало подружжя зрадників, які на замовлення російських спецслужб готували теракти у Дніпрі.

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