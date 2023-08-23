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Зливав геолокацію військових у Слов'янську. СБУ викрила чергового зрадника

Фото: ілюстроване зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України затримали інформатора ФСБ, який збирав для ворога розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Служби безпеки України.

Пріоритетом були локації  важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська. 

Інформацію зрадник надсилав ФСБ через чат-бот, який було створено російською спецслужбою. Розвідувальні дані росіяни використовували для підготовки повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.

"У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку. У фігуранта вилучено телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ", - додає пресслужба. 

Згідно з даними слідства, зрадником виявився працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України. У поле зору ворога чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських пабліків, в яких він неодноразово залишав антиукраїнські коментарі.

Слідчі повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Агенту ФСБ загрожує до 8 років в'язниці. 

Фото: Зливав геолокацію військових у Слов'янську. СБУ викрила чергового зрадника (t.me/SBUkr) 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники СБУ нещодавно затримали адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.

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