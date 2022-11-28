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"Сливал" данные о ВСУ оккупантам. Учитель физики из Славянска пополнил ряды предателей

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Понедельник 28 ноября 2022 09:48
"Сливал" данные о ВСУ оккупантам. Учитель физики из Славянска пополнил ряды предателей Иллюстративное фото: в Славянске задержали учителя физики, который сливал данные о ВСУ оккупантам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Славянске правоохранители задержали школьного учителя, который сдавал российским оккупантам места дислокации бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следствие отмечает, что в марте - октябре 2022 года учитель физики одной из школ по собственному аканту через мессенджер "сливал" местонахождение украинских военных в Славянске. Он распространял текстовую информацию в чат-боте так называемой "народной милиции ДНР".

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК). Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, в Одессе разоблачили вражеского агента, который снимал позиции ВСУ на скрытый видеорегистратор.

Кроме того, правоохранители задержали агента ФСБ, который готовил диверсии в Киеве.

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Генеральная прокуратура Украины Донецкая область
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