"Сливал" данные о ВСУ оккупантам. Учитель физики из Славянска пополнил ряды предателей
В Славянске правоохранители задержали школьного учителя, который сдавал российским оккупантам места дислокации бойцов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Следствие отмечает, что в марте - октябре 2022 года учитель физики одной из школ по собственному аканту через мессенджер "сливал" местонахождение украинских военных в Славянске. Он распространял текстовую информацию в чат-боте так называемой "народной милиции ДНР".
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК). Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Напомним, в Одессе разоблачили вражеского агента, который снимал позиции ВСУ на скрытый видеорегистратор.
Кроме того, правоохранители задержали агента ФСБ, который готовил диверсии в Киеве.
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