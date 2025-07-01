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"Зливав" дані про ППО та енергетику: у Дніпрі затримали інформатора РФ

Вівторок 01 липня 2025 10:30
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"Зливав" дані про ППО та енергетику: у Дніпрі затримали інформатора РФ Фото: у Дніпрі затримали інформатора РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі затримали інформатора РФ, який, працюючи на об’єктах критичної інфраструктури, зливав дані про протиповітряну оборону регіону та енергетичні об’єкти, йому оголошено підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпровської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, працюючи монтажником на об’єктах критичної інфраструктури, погодився співпрацювати з представниками спецслужб РФ для надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

За допомогою месенджера Telegram підозрюваний передав ворогу точні координати та відомості про стан енергетичних об’єктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

&quot;Зливав&quot; дані про ППО та енергетику: у Дніпрі затримали інформатора РФ

Також він надсилав куратору скріншоти з координатами у застосунку Googlе Maps щодо місць дислокації військових частин ЗСУ та розміщення системи ППО.

Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

Наразі за клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

&quot;Зливав&quot; дані про ППО та енергетику: у Дніпрі затримали інформатора РФ

Ворог намагається вивідати розташування ППО

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала 41-річного зрадника, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) та мобільних вогневих груп Києва.

Також повідомлялось, що Служба безпеки України викрила двох російських інформаторів, які "зливали" ворогу інформацію про бойову авіацію Збройних сил України. Інформатори "працювали" у Київській та Миколаївській областях.

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ППО Дніпропетровська область
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