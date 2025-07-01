"Зливав" дані про ППО та енергетику: у Дніпрі затримали інформатора РФ

У Дніпрі затримали інформатора РФ, який, працюючи на об’єктах критичної інфраструктури, зливав дані про протиповітряну оборону регіону та енергетичні об’єкти, йому оголошено підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпровської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, працюючи монтажником на об’єктах критичної інфраструктури, погодився співпрацювати з представниками спецслужб РФ для надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

За допомогою месенджера Telegram підозрюваний передав ворогу точні координати та відомості про стан енергетичних об’єктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Також він надсилав куратору скріншоти з координатами у застосунку Googlе Maps щодо місць дислокації військових частин ЗСУ та розміщення системи ППО.

Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

Наразі за клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.