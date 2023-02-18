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СБУ затримала колаборантку, яка "наводила" російські ракети по школах й енергооб'єктах

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Субота 18 лютого 2023 12:30
СБУ затримала колаборантку, яка "наводила" російські ракети по школах й енергооб'єктах Фото: СБУ затримала колаборантку, яка "наводила" російські ракети по школах й енергооб'єктах (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка "наводила" російські ракети по навчальних закладах й енергооб'єктах Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках", - пише пресслужба.

Наразі спільників колаборантки було вже засуджено до 8 років ув'язнення.

Цього ж разу СБУ затримали інформаторку, яка продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України попри затримання її спільників. Жінка приховано збирала інформацію про дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.

"Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах", - пише СБУ.

Усю інформацію зрадниця передавала знайомій через месенджери. Після цього розвідувальні дані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС Росії.

СБУ затримала колаборантку, яка &quot;наводила&quot; російські ракети по школах й енергооб'єктах

Фото: СБУ затримала колаборантку, яка "наводила" російські ракети по школах й енергооб'єктах (t.me/SBUkr/7185)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також нещодавно ліквідувало масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу.

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