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"Сливал" данные о коллегах ФСБ. В Украине на 14,5 лет осудили работника спецслужбы

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 12:22
"Сливал" данные о коллегах ФСБ. В Украине на 14,5 лет осудили работника спецслужбы Фото: в Украине на 14,5 лет осудили работника спецслужбы (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине к 14,5 года заключения приговорен работник спецслужбы, работавший на российскую ФСБ. Его задержали в Кропивницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"По материалам СБУ к 14,5 годам заключения с конфискацией имущества осужден бывший сотрудник украинской спецслужбы, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник входил в состав одного из региональных органов силового ведомства. За три месяца до начала полномасштабного вторжения он по своей инициативе вышел на связь с представителем российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество в обмен на деньги.

"По заданию агрессора предатель скрыто собирал учредительные данные своих коллег и их родственников, а уже после 24 февраля - начал разведку мест дислокации подразделений Сил обороны на территории Кировоградской области", - добавили в СБУ.

В первую очередь, он пытался выявить локации возможного базирования украинской боевой авиации.

Собранные сведения агент планировал передать своему российскому куратору по закрытым каналам электронной связи.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили его, задокументировали его преступную деятельность и задержали в конце февраля прошлого года в Кропивницком.

На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала вражескую информаторку, которая "наводила" российские ракеты по учебным заведениям и энергообъектам Донецкой области.

Также мы писали, что в Киеве сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, который устроился в Красный Крест.

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