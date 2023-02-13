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У Києві колаборант влаштувався у Червоний Хрест. СБУ викрила його

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Київ, Понеділок 13 лютого 2023 12:39
У Києві колаборант влаштувався у Червоний Хрест. СБУ викрила його Фото: СБУ затримала колаборанта, який влаштувався у Червоний Хрест (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колаборант з Луганської області влаштувався до представництва Червоного Хреста у Києві. Він планував під виглядом волонтера втекти з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці ще минулого року викрили зрадника. Ним виявився колаборант, який був керівником сектору "управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі". Він брав участь у впровадженні на території окупованої частини Луганської області "рубльової зони" через пенсійні виплати. Від початку повномасштабного вторгнення зрадник підтримував окупантів.

За даними СБУ, зловмисник приховано приїхав до столиці, де намагався прикинутися переселенцем з Луганської області. Під виглядом волонтера він влаштувався до місцевого представництва Товариства Червоного Хреста України. Колаборант приховав, що співпрацював з росіянами.

Зрадник хотів втекти за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху. Але СБУ вчасно викрила та затримала зловмисника.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує до 10 років за ґратами.

У Києві колаборант влаштувався у Червоний Хрест. СБУ викрила його

Фото: СБУ затримала колаборанта, який влаштувався у Червоний Хрест (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області затримали псевдоволонтера, який створив благодійний фонд, щоб за гроші вивозити військовозобов'язаних за кордон.

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