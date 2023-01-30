UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зливали" позиції ЗСУ. Двоє жителів Донецької області отримали до 10 років в'язниці

Фото: двох жителів Донецької області засудили до 10 років в'язниці за роботу на ворога (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Двоє жителів Донецької області проведуть за ґратами до 10 років через роботу на ворога. Вони зливали окупантам позиції українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Поплічники окупантів збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах Донецької області. Здебільшого їх цікавили позиції захисників у Слов’янську і Краматорську.

Також агенти передавали росіянам інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Деяку інформацію РФ використовувала для ракетних ударів.

СБУ викрила і затримала двох агентів у березні та жовтні минулого року. Суд призначив ворожим шпигунам 8 та 10 років тюремного ув'язнення за двома статтями ККУ (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 114-2).

Одним із засудженим виявився місцевий житель, який знімав переміщення ЗСУ. Ці дані він передавав вітчиму, який перебував у лавах окупаційних військ і співпрацював зі спецслужбами РФ.

Інший злочинець відправляв "звіти" про позиції українських військових у ворожий чат-бот "народної міліції ДНР". Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.

Фото: двох жителів Донецької області засудили до 10 років за роботу на ворога (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ у Харкові затримала російського агента, який передавав Росії інформацію про ЗСУ та наводив ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДонецька областьКраматорськ