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"Сливали" позиции ВСУ. Двое жителей Донецкой области получили до 10 лет тюрьмы

Фото: двух жителей Донецкой области приговорили к 10 годам тюрьмы за работу на врага (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Двое жителей Донецкой области проведут за решеткой до 10 лет из-за работы на врага. Они сливали оккупантам позиции украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Пособники оккупантов собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах Донецкой области. В основном их интересовали позиции защитников в Славянске и Краматорске.

Также агенты передавали россиянам информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Некоторую информацию РФ использовала для ракетных ударов.

СБУ разоблачила и задержала двух агентов в марте и октябре прошлого года. Суд назначил вражеским шпионам 8 и 10 лет тюремного заключения по двум статьям УКУ (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 114-2).

Одним из осужденных оказался местный житель, снимавший перемещение ВСУ. Эти данные он передавал отчиму, находившемуся в рядах оккупационных войск и сотрудничавшему со спецслужбами РФ.

Другой преступник отправлял "отчеты" о позициях украинских военных во вражеский чат-бот "народной милиции ДНР". Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем.

Фото: двое жителей Донецкой области приговорены к 10 годам за работу на врага (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ в Харькове задержала российского агента, который передавал России информацию о ВСУ и наводил ракеты.

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Служба безопасности УкраиныДонецкая областьКраматорск