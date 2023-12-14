Працював на окупантів за "медаль": СБУ оголосила зраднику підозру

Правоохоронці повідомили про підозру зраднику, який штурмував позиції ЗСУ на сході України. Загарбники зробили з нього кулеметника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники взяли його у полон на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.

Як виявилося, полоненим був донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків загарбників.

"Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та формений одяг російського зразка", - розповіли в СБУ.

Пізніше зрадника відправили на полігон, де він пройшов відповідну підготовку, та відрядили на передову. Зазначається, що там він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи.

"За це зловмисник був нагороджений медаллю "за бойові заслуги" з рук командування російських військ", - зауважують в Службі безпеки.

Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу українських військ у Пологівському районі.

"Крім обстрілу позицій ЗСУ бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок рашистів на південному фронті", - говориться в повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у держзраді. Він перебуває під вартою.

"Йому загрожує довічне позбавлення волі", - підсумувала СБУ.