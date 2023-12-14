Працював на окупантів за "медаль": СБУ оголосила зраднику підозру
Правоохоронці повідомили про підозру зраднику, який штурмував позиції ЗСУ на сході України. Загарбники зробили з нього кулеметника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські захисники взяли його у полон на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.
Як виявилося, полоненим був донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків загарбників.
"Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та формений одяг російського зразка", - розповіли в СБУ.
Пізніше зрадника відправили на полігон, де він пройшов відповідну підготовку, та відрядили на передову. Зазначається, що там він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи.
"За це зловмисник був нагороджений медаллю "за бойові заслуги" з рук командування російських військ", - зауважують в Службі безпеки.
Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу українських військ у Пологівському районі.
"Крім обстрілу позицій ЗСУ бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок рашистів на південному фронті", - говориться в повідомленні.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у держзраді. Він перебуває під вартою.
"Йому загрожує довічне позбавлення волі", - підсумувала СБУ.
Правоохоронці затримують зрадників і колаборантів в Україні
Днями правоохоронці повідомили про підозру двом окупантам, які штурмували Маріуполь і Волноваху в Донецькій області.
Крім того, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.
Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.
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