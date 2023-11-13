Зливали інформацію про розташування ЗСУ. В Донецькій області засудили двох чоловіків

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької та Черкаської обласних прокуратур суд визнав винним двох жителів Донеччини у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України", - повідомили в прокуратурі.

Що відомо

Прокурори у суді довели, що в серпні цього року мешканець Краматорська підписався на Telegram-канал одіозного російського воєнкора з псевдонімом "Владлен Татарский", який раніше був членом розвідувального підрозділу так званої "ДНР".

Засуджений, за матеріалами справи, надсилав адміністратору каналу голосові повідомлення з інформацією про місця розташування особового складу і військової техніки українських захисників та щодо будівництва фортифікаційних споруд на території міста.

Також доведено, що житель Краматорського району, де проходить лінія зіткнення українських сил оборони з ворожими військами, "зливав" інформацію про позиції Збройних сил України в Донецькій області.

Упродовж 2022-2023 років засуджений передавав представникам так званої "ДНР" відомості та точні координати місць дислокації техніки та особового складу української армії, у тому числі підрозділів протиповітряної оборони.

"Розвідувальна інформація використовувалася ворогом для нанесення ракетного й артилерійського ураження", - повідомили в прокуратурі.

Вирок суду

Одного з правопорушників засуджено до 8 років 6 місяців, а іншого - до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про підозру 25 колаборантам й одному терористу з окупаційної "МВС" на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Злочинці також причетні до катування й вбивств українців.



Раніше РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила у Донецькій області російську інформаторку, яка "зливала" у Telegram-канали окупантів артпозиції ЗСУ під Бахмутом.

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