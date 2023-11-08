"Сливала" оккупантам позиции ВСУ под Бахмутом. СБУ задержала российскую информаторку

Служба безопасности задержала в Донецкой области российскую информаторку, которая "сливала" в Telegram-каналы оккупантов артпозиции ВСУ под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленница собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск, вовлеченных в контрнаступательные операции в районе Бахмута.

В первую очередь, она пыталась установить координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, в том числе артсистем HIMARS. Также ее интересовали направления полётов боевой авиации и маршруты движения тяжелой бронетехники украинских защитников.

По данным следствия, вражеская приспешница проводила разведывательную деятельность по месту жительства - в районе города Константиновка.

Злоумышленница выходила на местность и наблюдала за перемещением военной техники ВСУ, а также расспрашивала "нужные" сведения у знакомых под видом бытовых разговоров. Полученную информацию она "сливала" до четырех Telegram-каналов, созданных российскими спецслужбами для отслеживания локаций Сил обороны Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее по месту жительства. У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для передачи разведомостей агрессору.

Как установило следствие, женщина подписалась на вражеские интернет-ресурсы еще в начале этого года и начала публиковать там свои "сообщения" с ориентировочными геолокациями ВСУ на территории региона.

Фото: СБУ задержала российскую информаторку в Донецкой области (t.me/SBUkr)

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей, продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Приговоры информаторам РФ

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.