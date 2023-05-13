Продавали закриту інформацію. У Києві викрили двох "приватних детективів"

Правоохоронці викрили у Києві двох "приватних детективів". Вони торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Кіберфахівці нейтралізували діяльність приватного детективного агентства. Незаконну діяльність організував колишній слідчий міліції, який не захотів проходити атестацію до лав поліції і в 2015 році звільнився. Спільно зі своїм знайомим він створив приватне детективне агентство.

Зловмисники збирали конфіденційну інформацію про громадян, зокрема діставали дані з державних реєстрів. Колишній правоохоронець використовував для цього старі "зв'язки".

Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тисячі доларів. Крім паспортних даних, шахраї діставали інформацію про номери телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень.

Двох "детективів" СБУ затримала під час отримання грошей за "папку" з інформацією на жителя столиці. Під час обшуків за адресами проживання виявили докази злочинної діяльності.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 361-2 ККУ. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ затримала у Києві "приватних детективів" (ssu.gov.ua)