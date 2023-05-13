ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продавали закриту інформацію. У Києві викрили двох "приватних детективів"

Новость на русском →
Київ, Субота 13 травня 2023 11:08
Продавали закриту інформацію. У Києві викрили двох "приватних детективів" Фото: СБУ затримала у Києві "приватних детективів" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили у Києві двох "приватних детективів". Вони торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Кіберфахівці нейтралізували діяльність приватного детективного агентства. Незаконну діяльність організував колишній слідчий міліції, який не захотів проходити атестацію до лав поліції і в 2015 році звільнився. Спільно зі своїм знайомим він створив приватне детективне агентство.

Зловмисники збирали конфіденційну інформацію про громадян, зокрема діставали дані з державних реєстрів. Колишній правоохоронець використовував для цього старі "зв'язки".

Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тисячі доларів. Крім паспортних даних, шахраї діставали інформацію про номери телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень.

Двох "детективів" СБУ затримала під час отримання грошей за "папку" з інформацією на жителя столиці. Під час обшуків за адресами проживання виявили докази злочинної діяльності.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 361-2 ККУ. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ затримала у Києві "приватних детективів" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила зловмисників, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України
NEWS
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу