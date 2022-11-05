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"Зливала" дані про військових та авіацію ЗСУ. Мешканці Житомирщини дали 7 років в'язниці

Фото: мешканці Житомирської області дали 7 років в'язниці за співпрацю з окупантами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Суд засудив до 7 років в'язниці мешканку Житомирської області, яка співпрацювала з окупантами та передавала їм інформацію про пересування військових та авіацію ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

жінка збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати, а також рух вертольотів над селами.

Задокументовано понад десять фактів передачі інформації російському куратору.

На суді жінка визнала свою провину та заявила, що виконувала завдання окупантів безкоштовно.

Нагадаємо, суд засудив до 15 років в'язниці мешканця Київської області, які під час окупації здавав своїх односельців росіянам.

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ЖитомирокупантиСуд