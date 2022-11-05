"Зливала" дані про військових та авіацію ЗСУ. Мешканці Житомирщини дали 7 років в'язниці

Суд засудив до 7 років в'язниці мешканку Житомирської області, яка співпрацювала з окупантами та передавала їм інформацію про пересування військових та авіацію ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

На суді жінка визнала свою провину та заявила, що виконувала завдання окупантів безкоштовно.

жінка збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати, а також рух вертольотів над селами.

Нагадаємо, суд засудив до 15 років в'язниці мешканця Київської області, які під час окупації здавав своїх односельців росіянам.

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