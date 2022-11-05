"Сливала" данные о военных и авиации ВСУ. Жительнице Житомирской области дали 7 лет тюрьмы

женщина собирала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ, численности личного состава, расположении блокпостов, их GPS-координатах, а также движении вертолетов над селами.

Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.

На суде женщина признала свою вину и заявила, что выполняла задания оккупантов бесплатно.