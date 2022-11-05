"Сливала" данные о военных и авиации ВСУ. Жительнице Житомирской области дали 7 лет тюрьмы

Суд приговорил к 7 годам тюрьмы жительницу Житомирской области, которая сотрудничала с оккупантами и передавала им информацию о передвижении военных и авиации ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
женщина собирала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ, численности личного состава, расположении блокпостов, их GPS-координатах, а также движении вертолетов над селами.
Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.
На суде женщина признала свою вину и заявила, что выполняла задания оккупантов бесплатно.
Напомним, суд приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Киевской области, которые во время оккупации сдавал своих односельчан россиянам.
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