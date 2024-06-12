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Злива в Києві стала найбільшою за 30 років

Фото: у Києві менш ніж за добу випала більша частина місячної норми опадів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 червня, в українській столиці менш ніж за добу випало більш ніж половина місячної норми опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За даними адміністрації, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.

"Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років", - наголосили в КМДА.

За прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня.

 

Нагадаємо, що за даними синоптиків, дощі та похмура погода незабаром закінчаться. РБК-Україна повідомляло, коли в Україну повернеться спека.

Ми також писали, що синоптик Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні влітку 2024.

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