Злива в Києві стала найбільшою за 30 років

За даними адміністрації, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.

"Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років", - наголосили в КМДА.

За прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня.