Ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет

По данным администрации, по состоянию на 15:00 ночной и дневной уровни составили 46 мм осадков, при том, что нормативный объем осадков за месяц - 74 мм. То есть за сегодня в столице выпало более половины месячной нормы.

"Проливной дождь с таким количеством осадков в городе - впервые за последние 30 лет", - подчеркнули в КГГА.

По прогнозу синоптиков, сильный дождь может продолжаться до конца дня.