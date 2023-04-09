Злив таємних документів. "Вагнерівці" намагалися купити зброю у Туреччини, - WP

Згідно зі "злитими" в інтернет розвідданими, на початку лютого "вагнерівці" зустрічалися з турецькими представниками і вели переговори про купівлю зброї, щоб відправити її в Малі та Україну.

Документи не містять інформацію, чи знала влада Туреччини про домовленості і чи були переговори успішними. Проте видання назвало цю інформацію "вибухонебезпечною", адже може виявитися, що союзник по НАТО, ймовірно, допомагав Росії у війні проти України.

Інші розвідувальні дані щодо ПВК стосувалися вербування "вагнерівцями" російських в'язнів для відправки в Україну. Крім того, інформація свідчить, що російська армія стала залежною від ПВК.

"Документи також демонструють те, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади і надійно оцінити сильні та слабкі сторони російських військ", - зазначає видання.

Нагадаємо, невідомі у соцмережах опублікували таємну інформацію Пентагону про стан української армії перед можливим контрнаступом. У США почали розслідувати витік секретних документів.

При цьому в Офісі президента та українській розвідці назвали документи фейковими, а також запідозрили російську розвідку у причетності до інциденту.

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